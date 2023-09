EQS-News: Krones AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Krones AG: Krones beruft neuen Vorsitzenden des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses als Basis für die Rückkehr in die DAX-Indexfamilie



19.09.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Matthias Winkler folgt Norbert Broger als Vorsitzender des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses des Aufsichtsrats der Krones AG.

Krones entspricht damit vollständig der Empfehlung C.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex und erfüllt nach eigener Auffassung wieder alle Basiskriterien der Deutschen Börse AG zur Rückkehr in die DAX-Indexfamilie.

Der Prüfungs- und Risikomanagementausschuss des Aufsichtsrats der Krones AG wählte auf einer außerordentlichen Sitzung Matthias Winkler zum neuen Ausschussvorsitzenden. Matthias Winkler ist seit 17. Mai 2021 Mitglied dieses Gremiums. Der bisherige Ausschussvorsitzende Norbert Broger stellte das Amt einvernehmlich zur Verfügung. Herr Broger bleibt Mitglied des Prüfungs- und Risikomanagementausschusses des Aufsichtsrats der Krones AG. Damit folgt Krones der Empfehlung C.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) wieder vollständig.

Vorstand und Aufsichtsrat der Krones AG haben die Entsprechenserklärung gemäß § 161 Abs. 1 Aktiengesetz aktualisiert und erklären nun keine Abweichung mehr hinsichtlich der Empfehlung C.10 des DCGK. Damit erfüllt das Unternehmen nach eigener Auffassung sämtliche Basiskriterien der Deutschen Börse AG zur Rückkehr in die DAX-Indexfamilie und hat die Voraussetzungen geschaffen, wieder einen Platz auf der Rangliste der Deutschen Börse zu erhalten. Diese Liste ist maßgeblich für die Überprüfung der Indizes. Dadurch ist die Aktie der Krones AG ein Kandidat für die Rückkehr in die DAX-Indexfamilie der Deutschen Börse AG. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 5. Dezember 2023.







Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com



19.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com