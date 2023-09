Kapsch TrafficCom erweitert die Produktionskapazitäten für so genannte On-Board Units (OBUs) am Standort Wien. Die Produktion soll um mehr als 30 Prozent ausgeweitet werden, somit können pro Jahr rund zwei Millionen OBUs zusätzlich produziert werden. Insgesamt wurden 1,3 Mio. Euro in die Erweiterung der Industrieanlage investiert. Die OBUs ermöglichen die automatische Mautbezahlung ohne Stopp an einer Mautstelle und reduzieren damit Emissionen und Reisezeiten. Insgesamt wurden in Wien seit 2008 mehr als 50 Millionen OBUs gefertigt. Aktuell sind in der Produktion rund 130 Personen beschäftigt, die neben den OBUs auch hochkomplexe Kamerasysteme für Verkehrs- und Mautmanagement herstellen.

