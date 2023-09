Heute in einer Woche kommt es bei VERBIO zum Schwur: Dann stehen das Ergebnis des am 30.06. beendeten Geschäftsjahres und der Ausblick auf das längst laufende, neue Jahr an. Die Aktie könnte zwar schon vorher Chartsignale liefern, die sollte man aber mit Vorsicht genießen!

Den vollständigen Artikel lesen ...