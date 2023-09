Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit Verlusten geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX gab um 0,65 Prozent auf 3.161,84 Punkte nach. Auch das europäische Umfeld startete klar tiefer in die neue Handelswoche. Laut Marktbeobachtern schürten die zuletzt gestiegenen Ölpreise vor den in dieser Woche noch anstehenden zahlreichen Zinsentscheidungen die Inflationssorgen. Entsprechend zurückhaltend agierten die Anleger. Von der US-Notenbank Federal Reserve wird zunächst keine weitere Zinsanhebung erwartet. Spannend dürften die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell sein. Hier werden die Investoren genau hinhören, mit Blick auf die Aussichten für die kommenden Monate. Die Meldungslage zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...