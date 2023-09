Die jüngste Rally nach dem EZB-Zinsentscheid ist schon wieder verpufft. Der Dax fiel am Montag zurück, nachdem er zum Ende der Vorwoche noch an der Marke von 16.000 Punkten gekratzt hatte. Schwächelnde US-Börsen, anziehende Renditen in den USA sowie weiter steigende Ölpreise drückten auf die Laune der hiesigen Händler. Der deutsche Leitindex rutschte bis auf ...

