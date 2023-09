In einem schwachen Marktumfeld hat sich die Aktie der Munich Re am Vortag gut behaupten können. Neben dem Aufstieg in den europäischen Blue-Chip-Index Stoxx Europe 50 dürfte auch eine Studie der DZ Bank für gesteigertes Kaufinteresse gesorgt haben. Die Analysten haben ihr Kursziel deutlich angehoben.Nach Einschätzung der DZ-Analysten profitiert der Münchner Rückversicherer von dem günstigen Marktumfeld der Schaden-Rückversicherung. Dies ermögliche es, Preiserhöhungen auf breiter Front durchzusetzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...