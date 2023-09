Die Produktionskürzungen des OPEC+ Kartell treiben die Spekulationen am Öl-Markt. Der Preis für Brent Rohöl übersprang die Marke von 95 US-Dollar und läuft Richtung 100 US-Dollar. Instacart kommt zu 30 US-Dollar. Nach ARM geht nun auch das IPO des Lieferdienstes erfolgreich über die Bühne. Starwood Capital bedrängt CA Immo. Der Großaktionär verlangt, dass die unter Druck stehende Immobiliengesellschaft eine sehr hohe Dividende ausschüttet.Asien sieht rot am Dienstagmorgen. Nahezu alle Benchmarks in der Region ...

Den vollständigen Artikel lesen ...