CAI AV - PTA-Adhoc: CA Immobilien Anlagen AG: Mehrheitsaktionär fordert Ausschüttung von SonderdividendeUBSG SW - UBS-Holding begibt erste Anleihe seit Credit-Suisse-Deal NatWest gesenkt auf Halten; Ziel 2,60 Pfund: HSBC SocGen gesenkt auf Neutral; Ziel 28 Euro: BNPP Exane Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im Juli KGX - *KION-AKTIENVERKAUFSPREISSPANNE €35,1 BIS MARKTPREIS: TERMS - MARKT/Kion nach Platzierung im Minus erwartet KRN - KRONES SIEHT BASISKRITERIEN FÜR DAX-INDEXFAMILIE ERFÜLLTTUI1 - Tui mit starker Entwicklung im Schlussquartal - Jahresprognose bestätigtNordLB-Eigentümer legen Streit bei, segnen neue IT für Bank abBild: Wegen Inflation: Viele Deutsche sparen an frischem Essen FRE - Der Gesundheitskonzern Fresenius will sich von seiner Digitaltochter ...

