Das Immobilienportal immowelt hat beleuchtet, wie sich bestimmte Ausstattungsmerkmale von Wohnungen auf die Miete auswirken, und zwar in Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern sowie in Städten mit einer Bevölkerung zwischen 20.000 und 50.000. Dabei wurden die Angebotsmieten für auf immowelt inserierte Wohnungen mit bestimmten Merkmalen mit vergleichbaren Wohnungen ohne diese Merkmale verglichen. Demnach hat in den 14 größten Städten Deutschlands die Ausstattung stärkeren Einfluss als bei kleineren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...