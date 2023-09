Die Wolftank Group kooperiert mit Matrix Service in den USA im Bereich mobile Wasserstoff-Betankungslösungen. Dabei liefert die Wolftank Group die technische Expertise und Ausrüstung, während Matrix im Auftrag von Wolftank die Herstellung und Montage von Wolftank's Hydrogen Smart Containers (HSC) übernimmt, die für die Betankung von Personen- und Nutzfahrzeugen mit Wasserstoff eingesetzt werden. "Gemeinsam wollen wir die Wasserstoff-Infrastruktur ausbauen und innovative Projekte verwirklichen. Dazu leistet auch unsere Teilnahme an der Hydrogen Fuel Cell Partnership einen wichtigen Beitrag", sagt Wolftank-CEO Peter Werth. Die Wolftank Group hatte im ersten Quartal 2023 ihre lokale Tochtergesellschaft in der Vereinigten Staaten, die Wolftank USA, gegründet und in den ...

