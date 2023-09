Solothurn (ots) -Hier eine Provokation und dort ein kleiner Skandal. Der Markt liebt ausgefallene Kunst. Zurzeit etwa jene von Roman Signer. Kunstkritiker, Liebhaber und Medien lassen sich gerne begeistern und nichts tut das fachkundige Publikum lieber, als sich öffentlich aufzuregen ... Wenn es aber um den eigenen Auftritt geht, sind Galerien, Kunstvereine und Aussteller eher ängstlich. Bilder verkaufen, tut man am liebsten im Geheimen, Preise werden höchstens getuschelt und lieber gar nicht erklärt.Ganz anders der Kunstsupermarkt in Solothurn. Obwohl es sich bei der angebotenen Kunst ausschliesslich um Unikate ausgezeichneter Künstler:innen aus 15 Nationen handelt, werden hier die Preise offen kommuniziert und die Werke sogar zu Fixpreisen von 99, 199, 399 und 599 Franken angeboten. "Was für ein Frevel" meinen Kunstkenner und vergessen vor lauter Aufregung wie sehr sie selbst mit Ihren vorgefassten Meinungen das Publikum bevormunden.Kunst für alle bietet der 24. Schweizer Kunstsupermarkt in Solothurn. Er präsentiert 7200 ausgewählte zeitgenössiche Werke unterschiedlichster Stilrichtungen zu Preisen, die sich Jede:r leisten kann.Der 24. Schweizer Kunstsupermarkt findet vom 10. November bis zum 14. Januar 2023 in der RothusHalle in Solothurn statt. Vernissage Donnerstag, 9. November um 18 Uhr. Die Ausstellung ist täglich geöffnet. Eintritt gratisPressekontakt:Peter-Lukas Meier Tel. 032 513 57 60, peter.meier@denkstatt.ch24. Schweizer Kunstsupermarkt, Schöngrünstrasse 2, 4500 Solothurnwww.kunstsupermarkt.chWünschen Sie eine ausführliche Mediendokumentation oder möchten Sie mit einer/m der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler aus Ihrer Region einen Atelierbesuch vereinbaren? Wir helfen Ihnen gerne weiter.Original-Content von: Kunstsupermarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002865/100911442