Mit einem neuen Allzeithoch im Blick ist die Aktie der Google-Mutter Alphabet in diesem Jahr kräftig nach vorne marschiert. In einem freundlichen Marktumfeld an der Nasdaq hat sich der Technologietitel 2023 bereits um 57 Prozent verteuert. Der Outperformer ist hervorragend positioniert, was auf weiter steigende Kurse schließen lässt.Man kann es kurz fassen: Bei Alphabet läuft es rund. Der Werbebranchenprimus hat die Börse im ersten Halbjahr mit einem starken Zahlenwerk überzeugt. Für das laufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...