Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Vereinigten Königreich dürfte in dieser Woche die bevorstehende Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (MPC) der Bank of England (BoE) am Donnerstag im Fokus sein, so die Analysten von Postbank Research.Die BoE habe den Leitzins auf jeder der letzten 14 MPC-Sitzungen erhöht. Mit einer Gesamt- und Kerninflationsrate von 6,8% bzw. 6,9% im Juli habe die Wirtschaft weiter die höchste Inflationsrate der G7-Staaten zu verzeichnen. Darüber hinaus habe eine Umfrage ergeben, dass die mittel- bis langfristigen Inflationserwartungen der britischen Öffentlichkeit im August gestiegen seien. Nach der Veröffentlichung einiger schwacher Wirtschaftsdaten sei die Einschätzung des Marktes hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die BoE in dieser Woche jedoch auf 71% und damit auf den niedrigsten Stand seit Mai gefallen. ...

