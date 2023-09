Bonn (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche werden neben der Zinsentscheidung der BoJ am Freitag und dem Zielwert für die zehnjährige Rendite eine Reihe von japanischen Daten bekannt gegeben, so die Analysten von Postbank Research.Die Verbraucherpreisinflation für August werde am Freitag veröffentlicht. Die VPI-Gesamtrate sei im Juli mit 3,3% ggü. Vj. im Vergleich zum Vormonat unverändert geblieben, obwohl sich die Kernverbraucherpreisinflation von 3,3% im Juni auf 3,1% abgeschwächt habe. Die Einkaufsmanagerindices der Jibun Bank Japan für September würden ebenfalls veröffentlicht. Der umfassende Einkaufsmanagerindex für August habe bei 52,6 gelegen, der Index für das Verarbeitende Gewerbe bei 49,7 und für den Dienstleistungssektor bei 54,3. Die Zinsentscheidung der BoJ und das Ziel für die zehnjährige Rendite dürften natürlich genau beobachtet werden. Der kurzfristige Leitzins von -0,1% und das Renditeziel für zehnjährige Anleihen von rund 0% könnten angepasst werden. ...

