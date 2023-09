Vor der in dieser Woche anstehenden Zinsentscheidung der Fed hielten sich die Marktteilnehmer am Montag an den US-Börsen zurück. Der Markt rechnet nicht mit einer Anhebung der Zinsen und erhofft sich von der Fed-Sitzung am Mittwoch Hinweise darüber, ob der aktuellen Zinszyklus seinen Höhepunkt erreicht hat. Der Dow Jones schloss gestern 0,02 % fester bei 34.624 Punkten, während der marktbreite S&P 500 um 0,07 % auf 4.453 Punkte zulegte. Der zinssensible Nasdaq 100 beendete den Handel mit einem Plus von 0,15 % bei 15.225 Punkten. Heute Vormittag (11 Uhr) veröffentlicht die europäische Statistikbehörde Eurostat die finalen Inflationsdaten für die Eurozone im August. Die erste Schätzung von Ende August lag bei 5,3 % und damit 0,2 Prozentpunkte über den Erwartungen der Ökonomen. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,24 % bei 15.688 Punkten und schob sich anschließend im frühen Handel wieder über die Marke von 15.700 Punkten.



