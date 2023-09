Die ARAG hat ein Rundum-Versicherungspaket für Gewerbetreibende, Selbständige und Freiberufler auf den Markt gebracht. Das Verbundprodukt ARAG Recht & Gewerbe kombiniert eine umfassende Rechts-, Sach- und Haftpflichtversicherung in einer einzigen Police. Die Kombiversicherung ist in den Tarifvarianten Komfort und Premium erhältlich. Ein einzelner Antrag genügt, so der Versicherer. Schadenfreiheitsrabatt bereits nach sechs Monaten ohne SchadenLaut der ARAG ein Novum in der Gewerbeversicherung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...