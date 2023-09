CleanTech Lithium wird zum Vorreiter in Chile. Das britische Unternehmen entwickelt dort gleich drei Projekte und hat nun als erste Firma seit Bekanntgabe der nationalen Lithiumstrategie im April 2023 die chilenische Regierung eingeladen, sich an den beiden fortgeschrittenen Projekte Laguna Verde und Francisco Basin mit einer Minderheitsbeteiligung zu beteiligen. Eine Partnerschaft mit der Regierung soll den Weg zur eigenen Lithium-Produktion ebnen.

Viel Unruhe herrschte, als das chilenische Bergbauministerium die neue Lithiumstrategie des Landes ankündigte. So mancher Investor verstand dies als Verstaatlichungsstrategie. Doch mitnichten. Vielmehr will Chile sein Potenzial nutzen und dabei die Rechte der Unternehmen respektieren. Der Andenstaat verfügt laut Daten des US Geological Survey über die größten Lithium-Reserven der Welt. Dennoch gibt es bisher nur zwei Abbaubetriebe in der Atacama-Wüste. Chile will hier wie bei Kupfer zur führenden Nation werden und dabei gleichzeitig mit nachhaltigen Abbaumethoden voranschreiten. Nicht zuletzt will sich das Land auch an den Betrieben direkt beteiligen.

CleanTech Lithium hat nun als erstes Unternehmen die Regierung eingeladen, sich an den beiden fortgeschrittenen Projekten Laguna Verde und Francisco Basin zu beteiligen. In den Verträgen (CEOL genannt) luden die Briten die staatlichen Bergbaugesellschaft Enami zu Verhandlungen für eine Minderheitsbeteiligung an den beiden Projekten mit dem Ziel einer Standard-Joint-Venture-Vereinbarungen ("JV") ein, die Enami in dieser Art schon chilenischen Bergbausektor abgeschlossen hat. Dabei hat CleanTech Lithium einen großen Vorteil. Von Anfang an strebte das Unternehmen den Abbau mittels des DLE-Verfahrens ein. Hierbei geht viel weniger Wasser verloren, gleichzeitig kann das Lithium schneller gewonnen werden und liegt dann in einer höheren Konzentration vor.

Mit einem Joint Venture mit der Enami erhofft sich CleanTech Lithium einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur kommerziellen Produktion zu schaffen. Im Vorfeld der COEL-Anträge hatte CleanTech Lithium bereits mit den zuständigen Behörden diskutiert, um die Basis für eine erfolgreiche Genehmigung zu legen. Gleichzeitig öffnet sich das Unternehmen mit einem JV für substanziellere Gespräche mit potenziellen strategischen Partnern und Abnehmern für die geplante Lithiumproduktion. In den vergangenen Jahren kam es häufig zu Partnerschaften zwischen Lithiumfirmen mit Auto- und Batteriekonzernen.

CleanTech Lithium hatte erst jüngst mit einer neuen, JORC-konformen Schätzung für das Fransisco Basin-Projekt die Ressource um 74 Prozent auf 0,92 Mio. Tonnen LCE gesteigert. Damit verfügt das britische Unternehmen nun gleich über zwei Projekte in Chile mit einer relevanten Ressource, die die Wahrscheinlichkeit einer eigenen Produktion erhöhen. Auf dem Flaggschiff-Projekt Laguna Verde verfügt das Unternehmen bereits über eine Ressource mit 1,8 Mio. Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE). Dabei befindet sich ein beträchtlicher Teil der Ressource bereits in der höherwertigen Kategorie Measured & Indicated. Dieser Teil wird die Grundlage für eine Vormachbarkeitsstudie (Pre Feasibility Study) bilden, die das Unternehmen Anfang 2024 veröffentlichen möchte. Analyst Gaius King vom Research-Haus Fox-Davies Capital hält allein auf Laguna Verde eine Jahresproduktion von mindestens 20.000 Tonnen LCE für möglich und hatte sein Kursziel von 4,45 GBP je Aktie erst jüngst bestätigt. Somit sieht Fox-Davies Capital das Potenzial, dass die Aktie sich nahezu verzehnfachen kann. Die Aktie von CleanTech Lithium wird in London und Frankfurt gehandelt. Zudem strebt das Unternehmen ein Listing in Australien in den kommenden Monaten an.

CleanTech Lithium

ISIN: JE00BPCP3Z37

WKN: A3DHXS

Webseite: https://ctlithium.com/de/

Land: UK / Chile

