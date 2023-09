Die Wolftank Group gab heute eine neue Kooperationsvereinbarung mit Matrix Service Inc. bekannt, einer Tochtergesellschaft der Matrix Service Company (NASDAQ: MTRX / USD 250m MarketCap), einem führenden Anbieter von Energie- und Industriedienstleistungen. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein für die Einführung der mobilen Wasserstoffbetankungslösungen von Wolftank in den USA. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Wolftank-Gruppe ihr technisches Know-how und ihre Ausrüstung einbringen, während Matrix Service die Hydrogen Smart Containers (HSC) von Wolftank herstellen und montieren wird. Diese Behälter spielen eine entscheidende Rolle bei der Versorgung von Personen- und Nutzfahrzeugen mit Wasserstoff. Diese Kooperation stärkt die Position von Wolftank in der Wasserstoffindustrie und baut auf früheren erfolgreichen Partnerschaften mit Unternehmen wie Apex Group, ARTHUR BUS, Molgas und SFC Energy AG auf. AlsterResearch bestätigt daher das BUY-Rating für die Wolftank-Gruppe mit einem unveränderten Kursziel von EUR 20,00. Diese Partnerschaft unterstreicht die Kompetenz und das Potenzial von Wolftank im Wasserstoffsektor und stärkt die Position des Unternehmens als einer der Hauptakteure in dieser dynamischen Branche. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG.





