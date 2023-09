Die China Evergrande-Aktie (WKN: A2APDK) kommt nicht zur Ruhe. In den letzten fünf Handelstagen hat das Papier des hochverschuldeten chinesischen Immobilienkonzerns rund -30% an Wert eingebüßt. Gibt es weitere schlechte Nachrichten aus China? China Evergrande vorgestellt Die China Evergrande Group ist gemessen am Umsatz der zweitgrößte Immobilienkonzern in China. Er entwickelt und verkauft hauptsächlich Wohnungen an Personen mit mittlerem und höherem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...