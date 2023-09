Nach dem medial sehr präsenten Börsengang des Chipdesigners ARM (wir berichteten) steht mit Klaviyo in den kommenden Tagen ein zwar deutlich kleinerer, aber ebenso interessanter Börsengang an. Wie sehen die Details rund um das IPO des Anbieters von Marketing- und Datenautomatisierungslösungen aus? Klaviyo vorgestellt Klaviyo, Inc. ist ein globales Technologieunternehmen, das eine Marketing-Automatisierungsplattform anbietet, die hauptsächlich für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...