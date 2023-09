B2Gold Corp. gab gestern bekannt, dass es mit AngloGold Ashanti Ltd. einen Kaufvertrag über den Erwerb der 50%-igen Beteiligung von AngloGold am Projekt Gramalote im Departamento de Antioquia, Kolumbien, abgeschlossen hat. Nach Abschluss der Transaktion wird B2Gold 100% des Gramalote-Projekts besitzen.



Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird der Kaufpreis in bar gezahlt und setzt sich aus den folgenden Zahlungen an AngloGold zusammen, die von bestimmten Meilensteinen abhängig sind:



? 20 Mio. USD bei Abschluss der Transaktion; ? 10 Mio. USD bei Bekanntgabe einer Bauentscheidung von B2Gold für das Gramalote-Projekt; ? 10 Mio. USD bei kommerzieller Produktion im Gramalote-Projekt, vorausgesetzt, die kommerzielle Produktion beginnt innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion; Falls die kommerzielle Produktion nicht innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion beginnt, wird keine Zahlung geleistet; ? 10 Mio. USD am ersten Jahrestag der kommerziellen Produktion im Gramalote-Projekt; und ? 10 Mio. USD am zweiten Jahrestag der kommerziellen Produktion im Gramalote-Projekt.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

