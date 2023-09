SMC-Research hat die Coverage der Staige One AG aufgenommen und zum Start das Urteil "Buy" vergeben. Nach Darstellung des SMC-Analyst Adam Jakubowski adressiere das Unternehmen mit eigener Technologie und mit einem überzeugenden Geschäftsmodell einen attraktiven, noch weitgehend unerschlossenen Markt, was für die nächsten Jahre ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum verspreche.

Die Staige One AG in ihrer heutigen Form sei laut SMC-Research erst in diesem Sommer aus einem Reverse-Take-over hervorgegangen, in dessen Rahmen die bereits seit 2017 bestehende Staige GmbH in einen börsennotierten Mantel (die aktuelle Staige One AG) eingebracht worden sei. Das Unternehmen habe sich auf die Produktion von Sportübertragungen im Amateurbereich spezialisiert. Dafür entwickele, produziere und vermarkte es Kameras, die dank einer KI-basierten Software in der Lage seien, die Spiele komplett autonom aufzuzeichnen und zu übertragen. Für die Übertragung nutze Staige die eigene Streaming-Plattform Staige.TV, deren Nutzer die Spiele live oder on-Demand schauen, daraus eigene Clips erstellen und über Social Media teilen können.

Das zentrale Standbein des Geschäftsmodells sei die Vermietung der Kameras an die Vereine, darüber hinaus biete Staige zusätzliche Produkte wie eine Coaching-Lösung für Amateurtrainer an. Inzwischen sei das Unternehmen marktführend in der DACH-Region, die Zahl der installierten Kameras habe Mitte 2023 bei 1.200 gelegen.

Damit sei die Installationsbasis gegenüber dem Jahresende um 37 Prozent erhöht worden - ein Tempo, das Staige in Zukunft sogar erhöhen wolle. Zusammen mit der Erweiterung des Angebotes um zusätzliche Digitalprodukte auf Basis des riesigen und mit jedem übertragenen Spiel rasch wachsenden Datenbestandes sollen die Umsätze allein bis 2025 auf fast 13 Mio. Euro verdreifacht werden (gegenüber 2022), was dann auch die erstmalige Erreichung eines positiven EBITDA ermöglichen würde, so SMC-Research.

Angesichts des sehr großen und weitgehend noch unerschlossenen Marktes, der überzeugend wirkenden Expansionsstrategie und des großen Netzwerks an namhaften und potenten Partnern (u.a. BVB, DFB, adesso), welche schon die bisherige Wachstumsstory maßgeblich gestützt haben, halten die Analysten diese Pläne für plausibel.

Dementsprechend haben sie auch für ihr Bewertungsmodell ein Szenario mit hohen Wachstumsraten und sehr signifikanten Skaleneffekten modelliert, woraus sich ein fairer Wert von 6,00 Euro ergeben habe. Da dieser deutlich sowohl über dem aktuellen Börsenkurs als auch über dem Bezugspreis der aktuellen Kapitalerhöhung liege, deren vollständige Platzierung die Analysten im Modell unterstellt haben, und da sie von dem Unternehmen in sämtlichen zentralen Aspekten einen positiven Eindruck haben, vergeben sie zum Start der Coverage das Urteil "Buy".

