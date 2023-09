Genf (www.anleihencheck.de) - Im August fielen die Kurse von Aktien und Anleihen weltweit, da die Renditen risikofreier Anlagen in Europa und den USA gestiegen sind, so die Experten von Union Bancaire Privée."Obwohl die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen, die in unserem Anlageausblick für 2023 genannte Spanne von 4 bis 4,5 % erreicht haben, mehren sich die Anzeichen, dass die Renditen bis zum Jahresende weiter ansteigen können," schreibt Norman Villamin, Group Chief Strategist bei der Union Bancaire Privée, in seinem aktuellen Monatsausblick. Vor allem in den USA, wo sich das Kreditwachstum seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März verlangsamt habe, sei im Sommer die Talsohle durchschritten worden. Die Kreditvergabe für Gewerbe und Industrie, Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien habe sich im Quartalsvergleich wieder beschleunigt. Auch das Kreditkartengeschäft wachse weiterhin mit einer annualisierten Rate von 10%. ...

