Die Woche ist voll mit wichtigen Events. Vor der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend bleibt der DAX damit einstweilen im Handelskorridor der vergangenen Wochen. Auch an der Wall Street hatte sich nur wenig getan. Die Verunsicherung drückt besonders bei der Nio-Aktie auf die Stimmung und die Bullen müssen nun das Ruder rumreißen. Aufgrund der Vielzahl an wichtigen Terminen in der laufenden Handelswoche halten sich Anleger mit neuen Investments vorerst zurück. Der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank ...

