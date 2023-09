Der Palladiumpreis hat in den letzten 24 Stunden und über die letzten fünf Handelstage eine positive Entwicklung verzeichnet. Als Edelmetall, das vor allem in der Automobilindustrie und Elektronik verwendet wird, spiegelt der Preis von Palladium oft die wirtschaftlichen Gegebenheiten wider. In diesem Beitrag wird eine technische Analyse des Palladiumpreises vorgenommen und die Rolle der Baugenehmigungen als Wirtschaftsindikator erörtert.Am Dienstag um etwa 11 Uhr lag der Preis für Palladium (TVC:PALLADIUM) bei 1250 US-Dollar, ein Zuwachs von 0,42 % innerhalb der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...