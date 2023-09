Heute im gabb: Um 11:20 liegt der ATX TR mit +0.10 Prozent im Plus bei 6999 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.09% ytd). Topperformer der PIR-Group sind S Immo mit +1.99% auf 11.28 Euro, dahinter UBM mit +1.13% auf 22.35 Euro und DO&CO mit +0.89% auf 101.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15720 ( -0.02%, Ultimo 2022: 13923, 12.90% ytd). - News zu Wolftank, CA Immo, Research zu FACC und Kontron- Nachlese: Die Vorteile der einjährigen Behaltefrist vs. Vorsorgedepot- Kurze zu Kapsch TrafficCom- Unser Robot sagt: Telekom Austria, Strabag, S Immo und weitere Aktien auffällig: Alejandro Plater führt den 5. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 19.9.: Lenzing und viele Indexumstellungen- Österreich-Depots: - wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.87% vs ....

