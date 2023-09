DJ PTA-News: Frequentis AG: Norwegen transformiert seine Notfallmedizin-Kommunikation mit FREQUENTIS

Wien / Österreich (pta/19.09.2023/11:31) - * Frequentis wird eine zentralisierte landesweite Kommunikationslösung für medizinische Notfall- und Nicht-Notfallzentren für bis zu 500 aktive Operator:innen liefern * Die Lösung für Multimedia-Kontrollzentralen unterstützt Videokommunikation und Kommunikation über soziale Medien * Zusätzlicher mobiler Zugriff für Krankenpfleger:innen, die Patient:innen in Krankenhäusern behandeln * Die Software-basierte Lösung wird die Kosten für Betrieb und Management reduzieren

Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO) hat die Multimedia-Kommunikationslösung LifeXT von Frequentis als Lösung der nächsten Generation für die norwegischen Notfalldienste ausgewählt. HDO ist ein öffentlicher Dienstleister mit der Hauptverantwortung für den Betrieb und das Management von Lösungen für Kontrollzentralen, Funkterminals, die an das norwegische Notfunknetz für die öffentliche Sicherheit - Nødnett - angeschlossen sind, und Services für seine Kunden.

Die Lösung für HDO wird Operator:innen in den Kontrollzentralen ermöglichen, alle relevanten eingehenden Informationen zu einem Vorfall auf einen Blick zu erfassen. Dabei werden die höchsten Anforderungen einsatzkritischer Anwendungsfälle für Notdienste erfüllt. Die zusätzliche mobile Funktionalität wird es Krankenpfleger:innen ermöglichen, Patient:innen auch remote zu überwachen, während sie anderen Tätigkeiten im Krankenhaus nachkommen. Damit können Krankenpfleger:innen ihr Arbeitspensum effizienter managen, was letztendlich auch den Patient:innen zu Gute kommt.

"Mit dieser Lösung stellt HDO sicher, dass die norwegischen Bürger:innen und Ersthelfer:innen von neuen internationalen Multimedia- und Breitbandstandards profitieren, sobald diese in Norwegen in den kommenden Jahren eingeführt werden. Frequentis ist stolz, seit mehr als einem Jahrzehnt eine wertvolle und vertrauensvolle Arbeitsbeziehung mit HDO etabliert zu haben und wir freuen uns, dass wir direkt von HDO beauftragt wurden und so diese Partnerschaft weiterentwickeln können", sagt Robert Nitsch, Frequentis Vice President Public Safety.

Die Lösung wird in allen 16 medizinischen Notfall-Kommunikationszentren (EMCC) und mehr als 150 Bereitschaftsdienstzentralen für Allgemeinmediziner:innen (GPOC-Central) und Notaufnahmen (AED) eingesetzt. Sie wird vom aktuellen Command-and-Control-System (ICCS) von Frequentis migriert.

"Wir haben Frequentis basierend auf der Qualität, dem Preis und der Umsetzbarkeit der angebotenen Lösung ausgewählt. Es handelt sich hier um Lösungen, die bereits lange im Gesundheitssystem nachgefragt wurden, daher freuen wir uns sehr, dass wir nun diese Vereinbarung mit einem Anbieter geschlossen haben, dem wir seit fast zwei Jahrzehnten vertrauen", sagt Lars Erik Tandsæther, CEO von HDO.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

