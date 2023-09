SGT German Private Equity ("SGF") veröffentlichte vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 23, die gemischt ausfielen. Während sich das PE-Asset-Management-Segment weiterhin gut entwickelt (Nettogewinn von 1,8 Mio. EUR), unterstützt durch vorhersehbare und wiederkehrende AuM, musste SGF Verluste von 1 Mio. EUR aus dem Heritage VC-Portfolio verkraften. Insgesamt blieb die SGF mit einem Nettogewinn von 0,1-0,3 Mio. EUR (eAR) im ersten Halbjahr profitabel, blieb aber leicht hinter unseren Erwartungen zurück. Positiv zu vermerken ist, dass das Management seine EPS-Prognose für das Gesamtjahr von 0,15 EUR beibehalten hat, was auf ein Aufholpotenzial in H2 hindeutet, nicht zuletzt aufgrund des bevorstehenden Abschlusses der ELATEC-Akquisition in H2, die die AuM des Unternehmens auf über USD 1 Mrd. erhöhen dürfte. AlsterResearch bekräftigt daher sein BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 3,00, was einem Kurspotenzial von rund 75% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SGT%20German%20Private%20Equity





