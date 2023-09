Original-Research: MOBOTIX AG - von Montega AG



Q3: Schwaches Bau-Sentiment führt zu weiterer Prognosekorrektur

Die MOBOTIX AG hat mit der Bekanntgabe der 9M-Ergebnisse jüngst eine Korrektur der FY-Guidance für 2023 kommuniziert. So ist der Konzern im abgelaufenen Quartal (Stichtag 30.06.) zunehmend von Projektverschiebungen im Bausektor betroffen gewesen, wodurch das avisierte Umsatz- und Ergebnisniveau nach einem dynamischen Jahresstart nicht erreicht werden kann.



Umsatzentwicklung ggü. Vorjahr spürbar verbessert: Nach 9M verzeichnete MBQ einen Konzernerlös in Höhe von 47,2 Mio. Euro (+20,1% yoy), was für Q3 einen Anstieg von 15,3% yoy bzw. 14,1 Mio. Euro bedeutet. Die hohe Dynamik des H1 (+22,3% yoy) konnte somit nicht aufrechterhalten werden. Laut Vorstand waren hierfür maßgeblich die Verschiebungen von Aufträgen mit einem wesentlichen Umsatzbeitrag von ca. 2,0 Mio. Euro in die Folgequartale bzw. ins nächste GJ verantwortlich. Der Konzern erwirtschaftet große Teile des Umsatzes mit der Ausstattung von Immobilienprojekten, die lt. Vorstand aufgrund des starken Zinsanstiegs kurzfristig zu Verschiebungen bzw. teilweise Stornierungen von Produktabnahmen bei MOBOTIX führen. Die Entwicklung der Software-Erlöse ist indes sehr erfreulich und schreitet dynamischer voran als erwartet. Hier konnte ein Zuwachs von rund 130% yoy auf 6,2 Mio. Euro verbucht werden. Das Gros des Wachstums entfiel auf die Lösungen der in 2022 akquirierten Vaxtor, die 3,4 Mio. Euro zu den Konzernerlösen beitrug (Vj.: 0,7 Mio. Euro). Die Gesellschaft wird in diesem GJ erstmals ganzjährig konsolidiert.



Ergebnis durch Umsatzverschiebungen deutlich beeinträchtigt: Aufgrund fehlender Deckungsbeiträge aus den erwähnten Auftragsverschiebungen stand nach 9M ein EBIT i.H.v. -1,2 Mio. Euro zu Buche (H1: +0,4 Mio. Euro). Dies impliziert für Q3 ein EBIT von -1,6 Mio. Euro, das die fehlenden Deckungsbeiträge aufgrund der verzögerten Auslieferungen verdeutlicht.

Vorstand rechnet mit größeren Produktabnahmen im Schlussquartal: In Anbetracht der erwähnten Umsatzverzögerungen korrigierte der Vorstand seine Umsatzprognose und erwartet 64 bis 66 Mio. Euro im laufenden GJ (zuvor: 66 bis 68 Mio. Euro), was für Q4 einem Top Line-Wachstum von +0,4% yoy bis +12,3% yoy entspricht. Entsprechende Wachstumsimpulse sollen im Schlussquartal durch bereits zugesagte Abnahmen vom Ankeraktionär Konica Minolta kommen (MONe: ca. 2 Mio. Euro). Ausgehend von der niedrigeren Erlöserwartung korrigierte das Management ebenfalls die EBIT-Guidance auf -0,8 bis 0,2 Mio. Euro (zuvor: 2 bis 4 Mio. Euro). Die schwächere Erlös- und Ergebnisentwicklung haben wir modellseitig berücksichtigt, bleiben insgesamt jedoch konservativer positioniert. In Q4 bilden wir aufgrund des schwachen Bau-Sentiments ein Umsatzniveau ca. 5% yoy unter Vorjahr ab und erwarten margenseitig ein Ergebnis vergleichbar zu Q3 mit einem deutlichen Fehlbetrag (-2,4 Mio. Euro). Angesichts der u.E. weiterhin beeinträchtigten Bautätigkeiten in den Folgequartalen reduzieren wir darüber hinaus unsere Umsatz- und Ergebniserwartung für 2024.



Fazit: Die erneute Guidance-Korrektur bestätigt unsere vorsichtige Haltung zum Investment Case. Wir raten unverändert zum Halten mit einem neuen Kursziel von 2,60 Euro (zuvor: 2,80 Euro).







