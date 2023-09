Bullenmarkt für Gold?!: Hier gibt es mehr als genug Spielraum für einen Anstieg des Aktienkurses

Anzeige / Werbung

Was für Sie als Aktionär besonders wichtig ist: Die Aktie ist trotz des enormen Potenzials des Unternehmens noch spottbillig!

Liebe Leserinnen und Leser,

nach dem Anstieg des Goldpreises auf 2.000 US-Dollar im Jahr 2020 bereitete sich die Wall Street auf einen anhaltenden Goldbullenmarkt vor. Das beispiellose Gelddrucken der Federal Reserve und die höchste Inflation seit den 1980er Jahren ließen die Anleger in Scharen in Gold strömen.

Doch die erwartete Rallye kam nicht. Gold hat es nicht geschafft, die 2.000-Dollar-Marke nennenswert zu durchbrechen.

Doch trotz hoher Zinsen hielt die Inflation hartnäckig an. Mit jedem weiteren Tag wird ein Ausbruch nach oben beim Gold wahrscheinlicher.

Goldminenbetreiber können eine erhebliche Hebelwirkung auf den Goldpreis ausüben. Aufgrund der Fixkostenstruktur des Bergbaugeschäfts fließen alle Umsätze über einem Breakeven-Preis direkt in die Gewinne ein.

Wenn Sie also Ihr Goldengagement erhöhen möchten, sollten Sie diese Goldaktie als eine Möglichkeit in Betracht ziehen, mit dem gelben Metall zu spielen:

WKN: A3DK8G - NYSE: ODV

Im Hinblick auf sein Ziel, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden, treibt Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV) die folgenden Goldmineralprojekte voran:

Das Cariboo Gold Projekt

Das Hauptprojekt, heißt Cariboo Gold Projekt und befindet sich in der Provinz British Columbia, Kanada. Osisko Development besitzt 100 % dieses Vermögenswertes.

Laut der Machbarkeitsstudie von Anfang 2023 ist das Ziel des Cariboo-Goldprojekts, über eine 12-jährige Bergbaulaufzeit jährlich 1,87 Millionen Unzen Gold durch Untertageabbautechniken zu produzieren.

Im wirtschaftlichen Teil des technischen Berichts wird ein NPV (Nettobarwert) nach Steuern von 502 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite (IRR) von 20,7 % angegeben, entsprechend dem Basisszenario Szenario mit einem Goldpreis von 1.700 $ pro Unze.

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Cariboo umfasst 3,2 Millionen Unzen Gold (21,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,6 g/t Au) in der gemessenen und angezeigten Ressourcenkategorie und 2,7 Millionen Unzen Gold (21,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,9 g/t). Au) in der abgeleiteten Ressourcenkategorie.

Vor Beginn der Goldproduktion sind Genehmigungen erforderlich, um die Kompatibilität zukünftiger Bergbaubetriebe mit dem Gebiet aus ökologischer Nachhaltigkeitsperspektive sicherzustellen. Diese sollten von der zuständigen Aufsichtsbehörde nicht vor dem ersten Quartal 2024 herausgegeben werden.

Das Tintic-Projekt

Das Tintic-Projekt ist ein fortgeschrittenes Brownfield-Projekt, das Ende Mai 2022 von Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV) erworben wurde.

Das Tintic-Projekt, das sich zu 100 % im Besitz von Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV) befindet, liegt 95 km südlich von Salt Lake City im historischen Bergbaubezirk East Tintic in Zentral-Utah, USA. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die schnelle Erschließung von Trixie, einem von mehreren Gold- und Basismetallzielen, einschließlich hochwertiger Porphyr-, Epithermal- und Karbonatziele, innerhalb des größeren Tintic-Projekts, das aus 17.000 Acres patentierten Bergbau-Claims und Mineralpachtverträgen besteht. die innerhalb der Projektgrenzen 23 ehemals produzierende Minen beherbergen.

Nach der Übernahme definierte Osisko Development eine erste Mineralressource bei Trixie, einer unterirdischen Lagerstätte, die vor zwei Jahren wiedererschlossen wurde. Im vierten Quartal 2022 wurde seit der Übernahme von Tintic durch ODV ein Volumen von 3.951 Unzen Gold verkauft, also insgesamt 7.558 Unzen Gold.

Die Entwicklung bei Trixie konzentriert sich derzeit auf die Erweiterung der Mineralisierung über bekannte Zonen hinaus und das Unternehmen hat in der letzten Woche die Ergebnisse von Gesteinsproben aus neuen Erschließungsgebieten bekannt gegeben:

Highlights der unterirdischen Probenuntersuchung:

42,75 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au") und 25,23 g/t Silber ("Ag") über 0,73 Meter ("m") in CH01539 (1,25 Feinunzen pro kleine Tonne ("oz/t") Au und 0,74 oz/t Ag über 2,4 Fuß (""))

68,10 g/t Au und 39,10 g/t Ag über 1,68 m in CH01548 (1,99 oz/t Au und 1,14 oz/t Ag über 5,5 ft.) einschließlich

422,49 g/t Au und 223,14 g/t Ag über 0,24 m (12,32 oz/t Au und 6,51 oz/t Ag über 0,80 ft.)

168,60 g/t Au und 161,33 g/t Ag über 1,06 m in CH01549 (4,92 oz/t Au und 4,71 oz/t Ag über 3,47 ft.) einschließlich

288,48 g/t Au und 262,50 g/t Ag über 0,61 m (8,41 oz/t Au und 7,66 oz/t Ag über 2,00 ft.)

361,93 g/t Au und 153,48 g/t Ag auf 1,10 m in Loch CH01561 ( 10,56 oz/t Au und 4,48 oz/t Ag auf 3,60 ft.) einschließlich

590,81 g/t Au und 259,93 g/t Ag auf 0,55 m (17,23 oz/t Au und 7,58 oz/t Ag auf 1,80 ft.)

11,08 g/t Au und 12,02 g/t Ag über 3,17 m in CH01562 (0,32 oz/t Au und 0,35 oz/t Ag über 10,40 ft.)

40,35 g/t Au und 47,93 g/t Ag über 0,73 m in CH01566 (1,18 oz/t Au und 1,40 oz/t Ag über 2,40 ft.)

26,92 g/t Au und 271,51 g/t Ag über 1,52 m in CH01574 (0,79 oz/t Au und 7,92 oz/t Ag über 5,00 ft.) einschließlich

77,92 g/t Au und 769,73 g/t Ag über 0,37 m (2,27 oz/t Au und 22,45 oz/t Ag über 1,20 ft.)

Das Unternehmen arbeitet derzeit an einer aktualisierten MRE für die Lagerstätte Trixie, um die neuen Bohrergebnisse aus dem Jahr 2023 und die verbleibenden Bohrungen aus dem Jahr 2022 einzubeziehen

Darüber hinaus hat Osisko Mineralinteressen in der Sonora-Provinz Guerrero, insbesondere in einem Gebiet, in dem sich ein Projekt namens San Antonio Gold Projekt befindet.

Das San Antonio Gold Projekt

Das San Antonio-Projekt befindet sich im Bundesstaat Sonora, Mexiko, einschließlich der ehemals produzierenden Oxidkupfermine Luz de Cobre. Das Goldpotenzial des Vermögenswerts wurde nie ordnungsgemäß bewertet, und Osisko Development wird sich auf die Änderung bestehender Genehmigungen konzentrieren, um die Minenproduktion auf einen Goldhaufenlaugungsbetrieb umzustellen.

Das MRE umfasst fünf Lagerstätten, Sapuchi, California, Golfo de Oro, High Life und Calvario, als Teil von 2,8 km der 10,0 km innerhalb des Sapuchi-Cero Verde-Trends des San Antonio-Projekts. Die Lagerstätten sind innerhalb eines geologischen Modells der hydrothermalen Brekzie, der wichtigsten bisher bekannten Mineralisierungskontrolle, eingegrenzt. Weitere Bohrziele auf dem Grundstück sind noch nicht ausreichend erkundet und es werden neue Explorationsbohrungen empfohlen, um historische Daten zu überprüfen und möglicherweise neue Ressourcen hinzuzufügen.

Jochen Staiger von Commodity TV bringt Sie in unter einer Minute auf den letzten Stand der Entwicklungen bei Cariboo, Tintic und San Antonio:

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Beim weiter steigenden Goldpreis bietet die Aktie einen mehr als attraktiven Gewinnhebel!

Eine wahrscheinliche wirtschaftliche Rezession Ende 2023 oder irgendwann im Jahr 2024 dürfte das Interesse an Gold als sicherem Hafen gegen den Gegenwind des negativen Konjunkturzyklus wiederbeleben und Gold dürfte einen Bullenmarkt erleben. Der Aktienkurs der Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV), der derzeit technisch niedrig ist, könnte möglicherweise stark von höheren Goldpreisen profitieren.

Die finanzielle Situation ist ein weiteres Anliegen der Anleger, welche sich derzeit nicht positiv auf den Aktienkurs auswirkt!

Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV) verfügt über etwa 90,39 Millionen US-Dollar an Barmitteln, während die Gesamtverschuldung nur 16,37 Millionen US-Dollar beträgt!

Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV) befindet sich somit in einer hervorragenden finanziellen Verfassung mit starker Liquidität und Kapitalressourcen, welche eine Verwässerung des Aktienkurses nahezu ausschließen!

Fakt: Das Unternehmen bleibt stark unterbewertet!

Die Marktkapitalisierung beträgt bei einem aktuellen Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G - NYSE: ODV) - Aktienkurs von 2,80 US-Dollar nur 212 Millionen Euro.

Dies ist ein sehr niedriger Preis für einen aufstrebenden Goldproduzenten, finden Sie nicht auch?

Ein guter Zeitpunkt also sich eine erste Position aufzubauen!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.osiskodev.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

