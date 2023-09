Dieser Tage feiert der Verband der Privaten Bausparkassen Jubiläum: Am 23.09.1948 erfolgte die Gründung mit dem Ziel, Menschen zu helfen, sich ihren Lebenstraum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen. Der Verband geht auf eine 1947 gegründete Arbeitsgemeinschaft zurück. Diese formierte sich im September 1948 als Verband der Privaten Bausparkassen e.V. mit Sitz in Düsseldorf. Es folgten Umzüge nach Frankfurt am Main, Bonn und im Jahr 2000 schließlich nach Berlin. Dem Verband zufolge fiel die Gründung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...