Stoïk, ein französischer Assekuradeur für Cyberrisiken bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs), startet nun auch in Deutschland. Das Unternehmen betritt den deutschen Cyberversicherungsmarkt und gründet eine Gesellschaft in Köln. Stoïk hat sich laut eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, ein bundesweites Maklernetz aufzubauen. Zudem will der Assekuradeur mit einer proaktiven Cyberversicherung und umfangreichen Präventionstools die Schadenquoten im deutschen Cybermarkt senken.Aktive Cyberversicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...