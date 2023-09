NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Der jüngste Zwischenbericht zeige im Quartalsvergleich zwar eine leichte Abschwächung, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei von dem Reisekonzern aber bestätigt worden. Zudem deute sich ein starkes Wintergeschäft an./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 06:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / 06:22 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TUAG505

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken