Andritz erhielt von Nordic Paper den Auftrag zur Lieferung einer neuen Holzaufbereitungsanlage mit Hackschnitzel- und Entrindungslinie für das Werk Bäckhammar in Schweden. Die jährliche Verarbeitungskapazität beträgt über 1,4 Millionen m3 Kiefern- und Fichtenrundholz. Die Inbetriebnahme ist für das 4. Quartal 2025 geplant. Christian Persson, Director of Operations bei Nordic Paper, sagt dazu: "Diese Investition wird die Leistung des Werks Bäckhammar im Bereich Nachhaltigkeit weiter verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die neue Holzaufbereitungsanlage bietet sowohl strategisch wichtige Flexibilität bei der Rohstoffbeschaffung als auch Effizienzsteigerungen in der Produktion."

