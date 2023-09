Die norwegische Organisation Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF (HDO) transformiert ihre Notfallmedizin-Kommunikation mit einer Frequentis-Lösung. Frequentis wird eine zentralisierte landesweite Kommunikationslösung für medizinische Notfall- und Nicht-Notfallzentren für bis zu 500 aktive Operator:innen liefern. "Mit dieser Lösung stellt HDO sicher, dass die norwegischen Bürger:innen und Ersthelfer:innen von neuen internationalen Multimedia- und Breitbandstandards profitieren, sobald diese in Norwegen in den kommenden Jahren eingeführt werden. Frequentis ist stolz, seit mehr als einem Jahrzehnt eine wertvolle und vertrauensvolle Arbeitsbeziehung mit HDO etabliert zu haben und wir freuen uns, dass wir direkt von HDO beauftragt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...