Aurubis AG: Sonderinventur mit Ergebniskorrektur abgeschlossen und neue Gesamtprognose 2022/23 Hamburg, den 19. September 2023: Die angekündigte außerordentliche Inventur der Metallbestände hat eine Mengendifferenz mit einem Schaden ergeben, der das operative Ergebnis vor Steuern (op. EBT) des Geschäftsjahres 2022/23 negativ in Höhe von 185 Mio. € beeinträchtigt hat. Kompensierend erwartet die Gesellschaft Ansprüche aus Versicherungsleistungen von rund 30 Mio. € und arrestiertem Vermögen. Die Effekte aus dem Sachverhalt des Metallfehlbestands werden im Jahresergebnis 2022/23 gebucht. Die Gesellschaft hatte in der Ad hoc-Mitteilung vom 31.08.2023 seine bisherige Gesamtjahresprognose von 450 - 550 Mio. € ausgesetzt. Unter Berücksichtigung der o.g. Effekte und der wirtschaftlichen Entwicklung im vierten Quartal erwartet die Gesellschaft nun für das Geschäftsjahr 2022/23 ein operatives EBT in der Bandbreite zwischen 310 und 350 Mio.€. Wie in der Ad hoc-Mitteilung vom 31.08.2023 angekündigt, hat die Gesellschaft weitere Untersuchungen durch interne und externe Experten zur Sachverhaltsaufklärung und zur weiteren Verbesserung der Sicherheitskonzepte durchgeführt. Erste Maßnahmen wurden bereits implementiert und die Konzeptionierung auch langfristig wirkender Sicherheitsmaßnahmen wird vorangetrieben. Zur Überwachung des Fortschritts sämtlicher Maßnahmen hat der Aufsichtsrat einen Sonderausschuss "Sicherheit" gebildet. Das finale Konzernergebnis 2022/23 sowie die Gesamtjahresprognose 2023/24 werden im Rahmen der Veröffentlichung des Konzernabschlusses am 06. Dezember 2023 veröffentlicht.





Kontakt:

Angela Seidler

Leiterin Investor Relations

E-Mail: a.seidler@aurubis.com

Tel: +49 40 78 83 31 78



