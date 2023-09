Mango-Leaks belasten Starbucks

Werbung







Das US-amerikanische Einzelhandelsunternehmen muss sich einer Sammelklage stellen. Die Klagenden behaupten, dass in dem angebotenen Getränk mit Mangogeschmack gar keine Mango drin sei. Die Aktie notierte am Dienstagmorgen vorbörslich leicht negativ.



Der US-Konzern Starbucks mit Hauptsitz in Seattle soll neben dem Mango Getränk ebenso bei Getränken mit Passionsfruchtgeschmack die Verbraucher getäuscht haben. Die Kläger behaupten, dass dies irreführend sei und die Preise dementsprechend nicht gerechtfertigt seien. Starbucks hingegen erläutert, dass die beworbenen Geschmacksrichtungen nicht zwingend auf Basis der jeweiligen Frucht sein müssen. Ebenso wird argumentiert, man werbe lediglich mit den Geschmacksrichtungen und nicht unbedingt mit den Inhaltsstoffen. Die Kläger argumentieren auf Basis des Verbraucherschutzes ihrer Bundesstaaten und verlangen mindestens 5 Millionen US-Dollar Schadensersatz.



Die vereinigten Staaten sind in der Vergangenheit öfter mit konfusen Klagen aufgefallen, wie zum Beispiel im Jahr 2017. Dort hatte eine Starbucks-Kundin das Kaffeehaus auf 75.000 US-Dollar plus Schmerzensgeld verklagt, da sie ein "extra heißen" Tee bekommen und sich daran verbrannt habe.









Neben dem großen Informationsangebot bietet die HSBC Deutschland Ihnen zusätzliche Tools an, welche Sie als Unterstützung für Ihre Investmententscheidung nutzen können. Neben einem Aktien-/ Indexanleihen Rechner oder einem Open End Knock-out-Produkte Rechner bieten wir zudem den sogenannten Trendkompass an. Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends ausgewählter Basiswerte. Mithilfe des beigefügten Links können Sie einfach und kostenlos von dem Trendkompass Gebrauch machen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC