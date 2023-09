Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bericht über die VPI-Inflation im August für den gesamten Euroraum war eine der wichtigsten Daten, die heute Morgen in Europa veröffentlicht wurden, so die Experten von XTB.Da es sich jedoch um eine Revision gehandelt habe, seien keine größeren Abweichungen von den vorläufigen Messwerten erwartet worden. Während die Kerninflationsrate die im Schnellbericht vermutete Verlangsamung bestätigt habe, habe die Gesamtinflationsrate eine Verlangsamung im Vergleich zu den im vorläufigen Bericht angegebenen 5,3% gegenüber dem Vorjahr gezeigt. Nichtsdestotrotz habe er keine größere Reaktion am EUR-Markt ausgelöst. ...

