Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist hartnäckig hoch, wie die Zahlen der letzten Woche für die USA zeigen, so die Analysten von Postbank Research.Die Konsumentenpreise seien den zweiten Monat in Folge gestiegen. Die aktuellen +3,7% ggü. Vj. seien nicht annähernd so hoch wie im letzten Jahr, aber die erneut steigenden Energiepreise würden in Erinnerung rufen, dass sich eine ganze Reihe von Inflationsfaktoren weitgehend der Kontrolle der Zentralbanken entziehe. Brent werde inzwischen mit 93 USD pro Barrel gehandelt, und auch WTI handle schon über der 90 USD-Marke. Wenn die weltweite Ölnachfrage weiter steige, könnten Ölpreise noch eine ganze Weile hoch bleiben. ...

