Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Sitzung in dieser Woche wird die US-Notenbank (FED) höchstwahrscheinlich die Leitzinsen unverändert lassen, wie von den Märkten allgemein erwartet, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM. Angesichts der hohen Ungewissheit über die künftige Ausrichtung der FED-Entscheidungen könnte diese Sitzung jedoch für eine hohe Volatilität an den Märkten sorgen. ...

