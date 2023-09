Zürich (www.fondscheck.de) - Fisch Asset Management stellt erfahrenen High-Yield-Portfoliomanager ein - FondsnewsFisch Asset Management holt mit Axel Potthof einen erfahrenen Experten in sein High-Yield-Team, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...