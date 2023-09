In Deutschland, Österreich und der Schweiz geben die Heizölpreise am Diestagvormittag erneut, um durchschnittlich 1,2 Cent bzw. Rappen pro Liter nach. Die technische Abwärtskorrektur an der Börse ist noch nicht abgeschlossen, was Heizölinteressenten mit kurzfristigem Bedarf kurz vor dem Start der neuen Heizsaison ein unerwartetes Geschenk beschert. Heizölpreise, die bis zu vier Cent unter dem Niveau ...

