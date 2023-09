Wien (www.fondscheck.de) - Fisch Asset Management hat Axel Potthof in sein High-Yield-Team geholt, so die Experten von "FONDS professionell".Er verwalte seit Monatsbeginn als Senior Portfolio Manager gemeinsam mit Gerrit Bahlo die globale High-Yield-Strategie von Fisch AM. Der bisher neben Bahlo dafür verantwortliche Manager, Kyle Kloc, sei zu Pictet gewechselt. Die Produktpalette in diesem Anlagesegment solle weiter ausgebaut werden, wie es in einer Mitteilung des Schweizer Asset Managers zudem heiße. ...

