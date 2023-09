Wien (www.fondscheck.de) - Bettina Kurz wurde von der deutschen Schroders-Niederlassung zur Head of Client Service für Deutschland, Österreich und die CEEMED-Region befördert, so die Experten von "FONDS professionell".Darüber hinaus sei die Mannschaft in Frankfurt mit Özlem Ogurlu verstärkt worden. Das Client-Service-Team sei die erste Anlaufstelle für alle operativen und administrativen Anfragen von Intermediären sowie institutionellen Kunden. ...

