Die Salzgitter AG ist bezogen auf die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien mit 29,99% an der Aurubis AG beteiligt. Durch die Bilanzierung nach der Equity-Methode hat die Ergebnisentwicklung der Beteiligung unmittelbaren Einfluss auf das erwartbare Jahresergebnis des Salzgitter-Konzerns und ist fester Bestandteil der Ergebnisplanung. Nachdem die Aurubis AG am 31. August 2023 mitgeteilt hatte, den damaligen Prognosekorridor für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 nicht halten zu können, ohne eine neue eindeutige Prognose abzugeben, setzte der Vorstand der Salzgitter AG seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 ebenfalls aus. Vor dem Hintergrund der heute von der Aurubis AG aktualisierten Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2022/23 sowie der aktuellen Geschäftsentwicklung rechnen wir für den Salzgitter-Konzern nunmehr mit: einem EBITDA zwischen 650 Mio. € und 700 Mio. € (zuvor: zwischen 750 Mio. € und 850 Mio. €) sowie

einem Vorsteuergewinn zwischen 200 Mio. € und 250 Mio. € (zuvor: zwischen 300 Mio. € und 400 Mio. €). Details zum Abschluss der ersten neun Monate werden am 13. November 2023 veröffentlicht. Kontakt:

