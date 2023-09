Kapsch TrafficCom erweitert die Produktionskapazitäten für so genannte On-Board Units (OBUs) am Standort Wien. Die Produktion soll um mehr als 30 Prozent ausgeweitet werden, somit können pro Jahr rund zwei Millionen OBUs zusätzlich produziert werden. Insgesamt wurden 1,3 Mio. Euro in die Erweiterung der Industrieanlage investiert. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.09.)

Den vollständigen Artikel lesen ...