Fosterville South Exploration Ltd. ändert den Namen zu Great Pacific Gold Corp.

Vancouver, BC - 19. September 2023 - Fosterville South Exploration Ltd. ("Fosterville South" oder "FSX" oder das "Unternehmen") (TSXV:FSX - WKN:A2QJKK - OTCQX:FSXLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Namen von "Fosterville Exploration Ltd." zu "Great Pacific Gold Corp." geändert hat. (die "Namensänderung"). Die Stammaktien des Unternehmens werden ab dem 21. September 2023 an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Unternehmensnamen und dem neuen Börsenkürzel GPAC gehandelt. Die neue Website des Unternehmens lautet: www.greatpacificgoldcorp.com.

Die CUSIP-Nummer, die den Aktien des Unternehmens nach der Namensänderung zugewiesen wird, lautet 39115A107. Die bestehenden Aktionäre müssen im Hinblick auf die Namensänderung nichts unternehmen. Zertifikate, die Stammaktien unter dem alten Namen repräsentieren, sind von der Namensänderung nicht betroffen und müssen nicht umgetauscht werden.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Übernahme von Wild Dog Resources Inc. ("WDR") in Kürze abschließen wird. WDR besitzt bzw. hat das Recht, eine Beteiligung an drei (3) separaten hochgradigen Gold-Kupfer-Mineralgrundstücken in Papua-Neuguinea ("PNG") zu erwerben: das Wild Dog-Projekt, das Arau-Projekt und das Kesar Creek-Projekt (zusammen die "WDR-Grundstücke") durch Explorationslizenzen ("EL") und Explorationslizenzanträge ("ELA").

Gemäß dem Bergbaugesetz von PNG folgt die Beantragung einer EL (ELA) und die Erneuerung einer EL einem gut etablierten regulatorischen Prozess. Das Verfahren umfasst einen Antrag, eine technische Bewertung durch die MRA, eine Anhörung des Aufsehers (eine Anhörung für Interessenvertreter), eine Überprüfung durch den Bergbauberatungsrat und eine ministerielle Entscheidung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Anträge und etwaige Verlängerungen die im Bergbaugesetz von PNG festgelegten Kriterien erfüllt haben und erfüllen werden, besteht das Risiko, dass eine ELA oder die Verlängerung einer EL nicht erteilt wird, was zum Verlust der Eigentumsrechte des Antragstellers führt. Darüber hinaus muss der WDR die Bedingungen verschiedener Einkommensvereinbarungen für jedes seiner Projekte erfüllen, um seine Beteiligung an den WDR-Grundstücken zu erhalten. Einzelheiten zu den einzelnen WDR-Grundstücken und den Earn-in-Verpflichtungen sind in der Pressemitteilung vom 5. Juli 2023 zu finden.

Über Fosterville South

Fosterville South begann mit zwei hochgradigen Goldprojekten, die sich zu 100 % im Besitz von Fosterville South befinden und als Lauriston und Golden Mountain bezeichnet werden. Seither hat Fosterville South ein großes Gebiet an bewilligten und beantragten Grundstücken erworben, das weitere hochgradige epizonale (Niedrigtemperatur-) Goldmineralisierungen enthält und als Projekt Providence bezeichnet wird, sowie eine große Gruppe an kürzlich konsolidierten Lizenzanträgen, die als Projekt Walhalla Belt bezeichnet werden und eine Vielzahl an epizonalen und intrusionsartigen Goldmineralisierungen enthalten, die sich alle im australischen Bundesstaat Victoria befinden. Das Landpaket Fosterville South, das über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammengestellt wurde, umfasst insbesondere ein 600 Quadratkilometer großes Grundstück unmittelbar südlich und innerhalb desselben geologischen Rahmens, der die epizonalen Goldgrundstücke von Kirkland Lake Gold in Fosterville beherbergt. Darüber hinaus verfügt Fosterville South über goldorientierte Projekte namens Moormbool und Tallangallook, die sich ebenfalls im australischen Bundesstaat Victoria befinden. Das Projekt Moormbool weist eine epizonale Goldmineralisierung auf, während Tallangallook eine mesozonale und intrusionsbezogene Goldmineralisierung aufweist.

Alle Grundstücke von FSX, möglicherweise mit Ausnahme von Moormbool, weisen trotz begrenzter moderner Explorations- und Bohrarbeiten eine historische Goldproduktion aus Hartgesteinsquellen auf.

Im Namen des Unternehmens:

Rex Motton

Chief Operating Officer und Director



Kontakt:

Adam Ross, Investor Relations

Tel: +1-604-229-9445

Gebührenfrei: +1-833-923-3334

Email: info@fostervillesouth.com





Rechtliche Hinweise

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Fosterville South warnt davor, dass alle vorausschauenden Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Entwicklung von vielen wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der jeweiligen Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte von Fosterville South, den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf den Grundstücken Lauriston und Golden Mountain und der Notwendigkeit, Umwelt- und Regierungsvorschriften einzuhalten. Dementsprechend können sich die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen unterscheiden, die in den vorausblickenden Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Abgesehen von den geltenden Wertpapiergesetzen verpflichtet sich Fosterville South nicht, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

