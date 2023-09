Verfügbarkeit von Snowflake Data Sharing verbessert Echtzeit-Datenzugriff

NIQ, der weltweite Marktführer im Bereich Consumer Intelligence, gibt bekannt, dass die Funktionen der NIQ Connect-Plattform um das Secure Data Sharing von Snowflake erweitert wurden. Die ist ein bedeutender Meilenstein für die NIQ Connect-Plattform, insofern als Kunden in 84 globalen Märkten verbesserte Data Sharing-Funktionen und nahtlosen Echtzeit-Zugriff erhalten. Infolgedessen können Wartezeiten für Verarbeitung und Laden eliminiert werden, was zu einer beispiellosen Effizienz und Agilität in einer komplexen Verbraucherlandschaft führt.

"Indem wir ihre Fähigkeit erweitern, mühelos auf globale Omnichannel-Daten zuzugreifen, versetzen wir Kunden in die Lage, auch in einer sehr komplexen Verbraucherlandschaft neue Wachstumspfade zu erschließen", sagte Troy Treangen, Chief Product Officer bei NIQ. "Innovation ist unser Kompass und durch die Neugestaltung der Connect-Plattform haben wir einen neuen Kurs abgesteckt. Unsere strategischen Investitionen haben es uns ermöglicht, das Potenzial moderner Data Sharing-Funktionen zu erschließen und unsere Kunden auf dem Weg in eine bessere, datengesteuerte Zukunft zu begleiten."

NIQ Connect erlaubt es Unternehmen, ihre Daten in allen Bereichen ihrer Organisation zu nutzen und ist damit eine entscheidende Ressource. Mit integrierten Datenressourcen können Unternehmen aufkommende Trends leicht erkennen, Leistungslücken genau lokalisieren und rasch auf Wachstumschancen reagieren. Die globale Zusammenarbeit wird neue Erkenntnisse liefern, die zu einem tieferen Verständnis des Verhaltens und der Vorlieben der Kunden führen werden.

Weitere Highlights der Integration der Connect-Plattform von NIQ mit der Retail Data Cloud von Snowflake:

Nahtlose Datenintegration : Unternehmen werden von der nahtlosen Integration der umfangreichen Verbraucher- und Marktdaten von NIQ in die Snowflake-Umgebung profitieren. Diese Integration vereinfacht den Zugriff auf umfangreiche Datenquellen und ermöglicht signifikante Geschwindigkeitsverbesserungen für unsere Kunden beim Zugriff auf Daten.

: Unternehmen werden von der nahtlosen Integration der umfangreichen Verbraucher- und Marktdaten von NIQ in die Snowflake-Umgebung profitieren. Diese Integration vereinfacht den Zugriff auf umfangreiche Datenquellen und ermöglicht signifikante Geschwindigkeitsverbesserungen für unsere Kunden beim Zugriff auf Daten. Sicheres Data Sharing : Die Verfügbarkeit über Snowflake ermöglicht Data Sharing in nahezu Echtzeit und erlaubt es Unternehmen, sofort auf die Daten von NIQ zuzugreifen und Abfragen durchzuführen. Dieser dynamische Informationsaustausch befähigt Organisationen, in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt einen Schritt voraus zu sein.

: Die Verfügbarkeit über Snowflake ermöglicht Data Sharing in nahezu Echtzeit und erlaubt es Unternehmen, sofort auf die Daten von NIQ zuzugreifen und Abfragen durchzuführen. Dieser dynamische Informationsaustausch befähigt Organisationen, in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt einen Schritt voraus zu sein. Skalierbarkeit und Flexibilität : NIQs Connect-Plattform mit Snowflake's Secure Data Sharing lässt sich mit den wachsenden Datenanforderungen von Unternehmen mühelos skalieren und bietet ihnen die Flexibilität, sich in einer sich schnell verändernden Umgebung anzupassen und zu wachsen egal, ob es sich um ein Startup oder ein Fortune-500-Unternehmen handelt.

: NIQs Connect-Plattform mit Snowflake's Secure Data Sharing lässt sich mit den wachsenden Datenanforderungen von Unternehmen mühelos skalieren und bietet ihnen die Flexibilität, sich in einer sich schnell verändernden Umgebung anzupassen und zu wachsen egal, ob es sich um ein Startup oder ein Fortune-500-Unternehmen handelt. Verbesserte KI- und Machine Learning-Funktionen : Unternehmen können innerhalb der Snowflake-Plattform fortschrittliche Analysen und maschinelles Lernen nutzen, um umsetzbare Erkenntnisse aus den Daten von NIQ zu gewinnen. Diese Synergie fördert Innovation und ermöglicht es Unternehmen, präzise datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

: Unternehmen können innerhalb der Snowflake-Plattform fortschrittliche Analysen und maschinelles Lernen nutzen, um umsetzbare Erkenntnisse aus den Daten von NIQ zu gewinnen. Diese Synergie fördert Innovation und ermöglicht es Unternehmen, präzise datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Datensicherheit und Compliance: Sowohl NIQ als auch Snowflake machen Datensicherheit und Compliance zur Priorität. Die gemeinsame Lösung gewährleistet, dass vertrauliche Daten geschützt sind und sowohl Unternehmen als auch ihren Kunden Sicherheit bieten, während sie in der Lage sind, sich ändernden regulatorischen Anforderungen zu entsprechen.

"NIQ ist bestrebt, Unternehmen in einer Zeit zu unterstützen, in der die Fähigkeit, basierend auf genauen Daten schnell zu handeln, von größter Bedeutung ist", fügte Treangen hinzu. "Dieser innovative Data Sharing-Ansatz wird Connect-Kunden heute einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und sie besser auf die Zukunft vorbereiten. Wir modernisieren jede Ebene unserer Connect-Plattform und freuen uns auf die Verbesserungen, die unseren Kunden dabei helfen werden, erfolgreich zu sein."

"Als führender Anbieter auf dem Gebiet von Einzelhandels- und Verbraucherdaten ist NIQ in der Einzelhandelsbranche bekannt dafür, Daten zu liefern, die Einzelhändlern und Konsumgüterunternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen", sagte Rosemary DeAragon, Global Head of Retail and Consumer Goods bei Snowflake. "Wir freuen uns sehr, das volle Potenzial der Snowflake Retail Data Cloud und der NIQ Connect-Plattform zusammenzubringen, um weltweit reibungslosen Zugriff auf entscheidende Daten über Snowflake Data Sharing zu ermöglichen."

NIQ ist bestrebt, Innovation zu fördern und Organisationen dabei zu helfen, in einer datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Die Zusammenarbeit zwischen NIQ und Snowflake stellt einen wegweisenden Schritt in der Welt des Data Sharings dar und wird die Zukunft der Datenanalyse prägen. Indem Organisationen befähigt werden, Erkenntnisse nahtlos und effizient auszutauschen, sind sie in der Lage, neue Möglichkeiten zu erschließen und sich in der Datenlandschaft mühelos zurechtzufinden, während sie zunehmend den Wert von Daten in ihrem Geschäftsbetrieb erkennen.

Weitere Informationen über NIQ Connect und damit verbundene Vorteile finden Sie auf https://nielseniq.com/global/en/solutions/nielseniq-connect/.

Über NIQ

NIQ ist das weltweit führende Consumer Intelligence-Unternehmen, das ein umfassendes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Im Jahr 2023 schlossen sich NIQ und GfK zusammen, zwei Branchenführer mit beispielloser globaler Reichweite. Mit einer ganzheitlichen Betrachtung des Einzelhandels und den umfassendsten Einblicken in das Konsumverhalten, die mittels fortschrittlicher Analysen über hochmoderne Plattformen bereitgestellt werden, bietet NIQ das Gesamtbild the Full ViewTM

NIQ, ein Portfoliounternehmen von Advent International, ist in mehr als 100 Märkten tätig und deckt mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung ab. Weitere Informationen finden Sie unter NIQ.com.

