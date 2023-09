Rund um das Oktoberfest in München finden in der bayerischen Landeshauptstadt eine Reihe von Investorenkonferenz statt. Die Deutsche Telekom hat sich dort auch wieder einmal vorgestellt. Die Analysten von Berenberg bestätigen in der Folge die Kaufempfehlung für die Aktien der Deutschen Telekom. Das Kursziel sehen die Experten weiter bei 28,00 Euro. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...