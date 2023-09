DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Nikon SLM Solutions schließt Verkauf von zwei NXG XII 600 Additive Manufacturing Systemen an GKN Aerospace ab

Lübeck (pta/19.09.2023/15:22) - Lübeck, Deutschland, Dienstag, 19. September 2023 - GKN Aerospace hat sich für Nikon SLM Solutions entschieden, um modernste additive Fertigungsmaschinen zu liefern und so die Industrialisierung von bahnbrechenden, nachhaltigen Flugzeugtriebwerkslösungen zu beschleunigen.

Das umfangreiche Druckareal und die 12 Laser des Nikon SLM Solutions' NXG XII 600 passen perfekt zur Vision von GKN Aerospace, große Teile mit hoher Produktivität herzustellen. Zwei Systeme wurden bestellt, eines für die Verwendung mit In718 und ein weiteres für Ti64. Diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne bei der Revolutionierung der Luft- und Raumfahrtindustrie und bietet zuverlässigere und nachhaltigere Alternativen zu traditionellen Guss- und Schmiedeteilen.

"Die Partnerschaft mit Nikon SLM Solutions ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, bessere und nachhaltigere Luftfahrtprodukte zu schaffen", sagte Martin Thordén, VP von Permanova, der neu gegründeten Geschäftseinheit für Materiallösungen bei GKN Aerospace. "Diese Zusammenarbeit bietet uns Zugang zu modernsten additiven Fertigungsfähigkeiten, die notwendig sind, um uns unserem Netto-Null-Ziel zu nähern."

"Nikon SLM Solutions ist stolz darauf, mit GKN Aerospace zusammenzuarbeiten. Die Integration unseres NXG XII 600 Systems symbolisiert die Zukunft der Luft- und Raumfahrt, angetrieben von Spitzentechnologie. Während wir in diese entscheidende Phase eintreten, werden unsere gemeinsamen Fähigkeiten zweifellos neue Maßstäbe in der Luftfahrtfertigung setzen." - Sam O'Leary, CEO von Nikon SLM Solutions.

GKN Aerospace ist ein weltweit führender Luftfahrtzulieferer mit 38 Fertigungsstätten in 12 Ländern und beliefert mehr als 90% der globalen Flugzeug- und Triebwerkshersteller. Es ist seit mehr als zwei Jahrzehnten führend in der Technologie der additiven Fertigung und spiegelt seine Hingabe an Nachhaltigkeit und Innovation in der Luftfahrtindustrie wider.

Für weitere Informationen über GKN Aerospace und Permanova besuchen Sie die Website von GKN Aerospace.

Über GKN Aerospace

GKN Aerospace ist der weltweit führende Multi-Technologie-Tier-1-Luftfahrtzulieferer. Als globales Unternehmen, das den weltweit führenden Flugzeugherstellern dient, entwickelt, baut und liefert GKN Aerospace eine umfangreiche Palette von fortschrittlichen Luftfahrtsystemen, Komponenten und Technologien - für den Einsatz in Flugzeugen von Helikoptern und Geschäftsflugzeugen bis hin zu den am häufigsten verwendeten Einzelgangflugzeugen und den größten Passagierflugzeugen der Welt. Leichtbaukomposite, additive Fertigung, innovative Triebwerkssysteme und intelligente Transparenzen tragen dazu bei, die Emissionen und das Gewicht der Flugzeuge zu reduzieren und den Komfort der Passagiere zu erhöhen. GKN Aerospace ist marktführend in den Bereichen Aerostrukturen, Triebwerkssysteme, Transparenzen und Verkabelungssysteme und betreibt in 15 Ländern 51 Fertigungsstandorte mit insgesamt rund 17.000 Mitarbeitern.

Über Nikon SLM Solutions Nikon SLM Solutions AG ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen führend in der Industrie und treibt die Zukunft der metallisierten additiven Fertigung in allen wichtigen Branchen voran. Dabei steht der langfristige Erfolg der Kunden im Mittelpunkt.Nikon SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen für die metallbasierte additive Fertigung, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und eine Fertigungsrate von 1000 ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, das den Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht wird, und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, ist Nikon SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. Nikon SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist - und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - genau jetzt.

Nikon SLM Solutions AG ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.slm-solutions.com.

